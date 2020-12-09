Çarşamba'da protokolden korona virüs denetimi - Son Dakika

Çarşamba'da protokolden korona virüs denetimi

09.12.2020 19:17
Çarşamba'da protokolden korona virüs denetimi, System.String[]

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, halk pazar yerlerinde korona virüs denetimlerine katıldı.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, halk pazar yerlerinde korona virüs denetimlerine katıldı.

Çarşamba ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında bulaş riski en fazla olan yerlerden birisi olan halk pazarlarında da denetimler ara vermeksizin devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlere zabıta ekipleri eşliğinde Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

Denetimlerde hem vatandaşlar hem satıcılara bulaş riski konusunda bilgiler verilerek tedbirlere uyulması konusunda uyarılar yapıldı. Başkan Halit Doğan, "Sağlığımız ve güvenliğimiz için zorunlu kurallara gönüllü uyalım" şeklinde uyarıda bulundu. - SAMSUN

Çarşamba'da protokolden korona virüs denetimi
Çarşamba'da protokolden korona virüs denetimi
Çarşamba'da protokolden korona virüs denetimi
Çarşamba'da protokolden korona virüs denetimi

Şükrü Yıldırım, Halit Doğan, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çarşamba'da protokolden korona virüs denetimi - Son Dakika


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