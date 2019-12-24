Çarşamba'da 'ruhsatız silah' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çarşamba'da 'ruhsatız silah' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Çarşamba'da 'ruhsatız silah' operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Çarşamba'da 'ruhsatız silah' operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre; Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde Kirazlıkçay Mahallesi'nde Ç.G. (26) isimli şahsa ait ikamette ve iş yerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet bıçak ve silahlara ait 27 adet mermi ele geçirildi.


Olayla ilgili Ç.G. gözaltına alınarak Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:53 Kaynak: İHA
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