Çarşamba'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Çarşamba'da sahte içki operasyonu

02.06.2022 15:17
Çarşamba'da sahte içki operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahte içki üretimi yapan yerlere yönelik operasyon düzenledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahte içki üretimi yapan yerlere yönelik operasyon düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kaçak ve sahte alkol sattığı ihbarı üzerine Gürcistan uyruklu E.K'nin (43) ikametine baskın yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramada farklı ebatlarda 22 şişe el yapımı sahte alkol, alkol derecesi ölçme cihazı, alkol aroması, çok sayıda sahte bandrol, etiket, kapak aparatı, 2 sentetik ecza hap, 3,15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Samsun'da 874 sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi Samsun'da 874 sahte şampuan ve saç kremi ele geçirildi Samsun'da jandarma 875 kutu sahte şampuan ve saç kremi ele geçirdi Samsun'da jandarma 875 kutu sahte şampuan ve saç kremi ele geçirdi
Kaynak: AA

Çarşamba, Hisarcık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba'da sahte içki operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:23:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çarşamba'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement