Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Çarşamba'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

1 saat önce

Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Abdullah Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası ziyarete açıldı.

Çarşamba'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı, System.String[]
Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Abdullah Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası ziyarete açıldı.

Vatandaşlar, Ramazan ayının son cuma namazını kılmak için Abdullah Paşa Camisi'ne akın etti. Kılınan cuma namazı sonrası aynı camide Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar namaz sonrası sıraya girdi. Vatandaşlar Sakal- ı Şerif'i yakından görmenin mutluluğunu yaşadı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
Hz.Muhammed, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 18:04:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]