Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Çarşamba'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Çarşamba ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Murat Akça idaresindeki 34 BT 934 plakalı otomobil, Salıpazarı Çarşamba kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Akça, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:14 Kaynak: AA
Son Dakika Günlük burç yorumları 8 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı