Çarşamba'da sebze meyve hasadı sürüyor - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede üreticilerin sebze meyve hasadını sürdürdüklerini belirtti.

Aydemir, yaptığı açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle üreticilerin ürünlerinin hasadına başladığını söyledi.

Çarşamba Ovası'nda biber, domates, salatalık gibi ürünlerin de olgunlaşmaya başladığını, kısa süre sonra bu ürünlerin de hasadının gerçekleştirileceğini dile getiren Aydemir, "Açık alanda üretimde 2 bin 100 dönümde dolmalık biber, 2 bin 600 dönümde sivri biber, 2 bin 200 dönümde çarliston biber ekimi var. Bunun yanı sıra 2 bin 300 dönümde patlıcan, 4 bin 80 dönemde fasulye, 1500 dönemde barbun fasulye, 2 bin 400 dönümde domates ekilmiş. Çarşamba'da üreticilerimiz geçen yıla göre daha fazla alanda ekim gerçekleştirdi ve ürün çeşitliliği bulunuyor." dedi.

Üreticilerin bu sene ürünlerinden para kazanacaklarına inandığına işaret eden Aydemir, " Türkiye'den dünyaya turşu ihracatında yüzde 40 artış var. Turşu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu artış gayet normal. Bu durum turşuluk sebzelerin üretimini yapan üreticilerimize de muhakkak yansıyacak." ifadesini kullandı.

Aydemir, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın tekrar faaliyete geçirilmesi ile üreticilerin şeker pancarı ekimi gerçekleştirdiğini kaydederek, "5 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi oldu. 30 bin ton hedefimiz vardı ancak bu sene verim çok güzel oldu. Allah'tan bir şey olmazsa 40-50 bin ton şeker pancarı hasadı gerçekleşecek. Fabrikamızı faaliyete geçirerek ekonomik alanda üreticimize ve esnafımıza faydası olacak." diye konuştu.