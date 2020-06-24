Çarşamba'da sebze meyve hasadı sürüyor - Son Dakika

Çarşamba'da sebze meyve hasadı sürüyor

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede üreticilerin sebze meyve hasadını sürdürdüklerini belirtti.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçede üreticilerin sebze meyve hasadını sürdürdüklerini belirtti.

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

Aydemir, yaptığı açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle üreticilerin ürünlerinin hasadına başladığını söyledi.

Çarşamba Ovası'nda biber, domates, salatalık gibi ürünlerin de olgunlaşmaya başladığını, kısa süre sonra bu ürünlerin de hasadının gerçekleştirileceğini dile getiren Aydemir, "Açık alanda üretimde 2 bin 100 dönümde dolmalık biber, 2 bin 600 dönümde sivri biber, 2 bin 200 dönümde çarliston biber ekimi var. Bunun yanı sıra 2 bin 300 dönümde patlıcan, 4 bin 80 dönemde fasulye, 1500 dönemde barbun fasulye, 2 bin 400 dönümde domates ekilmiş. Çarşamba'da üreticilerimiz geçen yıla göre daha fazla alanda ekim gerçekleştirdi ve ürün çeşitliliği bulunuyor." dedi.

Üreticilerin bu sene ürünlerinden para kazanacaklarına inandığına işaret eden Aydemir, " Türkiye'den dünyaya turşu ihracatında yüzde 40 artış var. Turşu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu artış gayet normal. Bu durum turşuluk sebzelerin üretimini yapan üreticilerimize de muhakkak yansıyacak." ifadesini kullandı.

Aydemir, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın tekrar faaliyete geçirilmesi ile üreticilerin şeker pancarı ekimi gerçekleştirdiğini kaydederek, "5 bin dönüm alanda şeker pancarı ekimi oldu. 30 bin ton hedefimiz vardı ancak bu sene verim çok güzel oldu. Allah'tan bir şey olmazsa 40-50 bin ton şeker pancarı hasadı gerçekleşecek. Fabrikamızı faaliyete geçirerek ekonomik alanda üreticimize ve esnafımıza faydası olacak." diye konuştu.

Çarşamba Ovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çarşamba'da sebze meyve hasadı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 15:57 Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 11:06 Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
20:50
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
20:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:00:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarşamba'da sebze meyve hasadı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]