Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da Seçim Bilgilendirmesi

Çarşamba'da Seçim Bilgilendirmesi

1 saat önce

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki siyasi parti temsilcilerine seçim bilgilendirmesi yapıldı.

Çarşamba'da Seçim Bilgilendirmesi, System.String[]
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki siyasi parti temsilcilerine seçim bilgilendirmesi yapıldı.

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, Güvenlik Büro Amirliği tarafından yapılan bilgilendirmede, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimi'yle ilgili alınan güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Toplantıya, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Çelik, Güvenlik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Kadir Akpınar, belediye başkan adayları ve siyasi parti ilçe başkanları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:04 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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