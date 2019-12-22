Çarşamba'da Şehit Hasan Kavuz Parkı açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşamba'da Şehit Hasan Kavuz Parkı açıldı - Son Dakika

Çarşamba'da Şehit Hasan Kavuz Parkı açıldı

6 saat önce

Suriye'de 2016 yılında şehit olan Hasan Kavuz adına yaptırılan parkın açılışı gerçekleştirildi.

Çarşamba'da Şehit Hasan Kavuz Parkı açıldı, System.String[]

Suriye'de 2016 yılında şehit olan Hasan Kavuz adına yaptırılan parkın açılışı gerçekleştirildi.

Şehidin kabrinin ziyaret edilmesinin ardından Şehit Hasan Kavuz Parkı'nın açılışı yapıldı.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, ülkede huzur içinde yaşanmasının şehitlere ve ailelerine borçlu olunduğunu ifade ederek, "Şehidimizin güzel hatırasını yaşatmak ve vefa borcumuzu ödemek için Büyükşehir Belediyemize ve ilçe belediyemize yaptıkları bu güzel hizmet için şükranlarımı arz ediyorum. Bu şehitlerimizin hatırasını yaşatmak için çok güzel bir hizmettir." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları dile getirdi:

"Şehidimizi, Hasan evladımızın hatırasını yaşatacağımız bu anlamlı organizasyon için birlikteyiz. Şu anda şehitlerimiz sayesinde huzur içinde yaşıyoruz. Allah kimseye savaş hali vermesin. Ama dense ki, 'seferberlik var', burada gitmeyecek olan kimse yoktur. Hasan evladımız da bunun bir örneğidir. Bu tesisin yapılmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza da emekleri için teşekkür ederim."

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da "Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte bu alanı inşa ettik. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehidimizin ismini inşallah bu park ile yaşatacağız ve şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şehit Hasan Kavuz Parkı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri ve şehidin anne ve babası tarafından kesildi.

Açılışın ardından Şehit Hasan Kavuz ve tüm şehitler adına mevlid-i şerif okutuldu.

Çarşamba, Suriye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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