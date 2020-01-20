Çarşamba'da seracılık artıyor - Son Dakika
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Çarşamba'da seracılık artıyor

9 dakika önce

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, ilçede seracılığın Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ve müteşebbislerin girişimleriyle artmaya başladığını söyledi.

Çarşamba'da seracılık artıyor, System.String[]

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, ilçede seracılığın Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri ve müteşebbislerin girişimleriyle artmaya başladığını söyledi.

Çarşamba ilçesinde Taşdemir ve Tilkili Mahallelerinde seracılık yapan üreticileri ziyaret eden Akman, Otluk Mahallesi'nde bir üretici tarafından 21 dönüm alan üzerine yeni yapılan serayı da gezdi.

Çarşamba halkının fındığın yanı sıra seracılığa da yöneldiğini dile getiren Akman, "Seracılık ile yılın 12 ayı üretim yapabiliyorlar. Bu da üreticinin daha çok para kazanmasını sağlıyor. Şu anda ilçemizde ahşap yapı ve çelik konstrüksiyon olmak üzere toplam 3 bin dönüm seramız var. Son dönemde kısmen azalmaya başlayan sera alanı gerek Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle gerekse de farklı sektördeki müteşebbislerin girişimleriyle her geçen gün artıyor." dedi.

Seracılık sayesinde üreticilerin farklı ürünler üretebildiğine işaret eden Akman, Otluk Mahallesi'nde de yeni yapılan 21 dönümlük sera ile üreticilerin 2020 yılı içerisinde üretime başlayacaklarını bildirdi.

Osman Akman, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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