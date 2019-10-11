Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da servis sürücülerine trafik eğitimi
Son Dakika Güncel Çarşamba'da servis sürücülerine trafik eğitimi

Çarşamba'da servis sürücülerine trafik eğitimi

40 dakika önce

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri servis taşımacılığı hizmeti veren sürücülere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Çarşamba'da servis sürücülerine trafik eğitimi, System.String[]

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri servis taşımacılığı hizmeti veren sürücülere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde sürücülere gerekli kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Programda Çarşamba Trafik Büro Amiri Komiser Samet Aydın ile Trafik Eğitimcisi Polis Memuru Gökhan Aybak öğrenci servislerinde aranan şartlar, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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