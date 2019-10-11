Çarşamba'da servis sürücülerine trafik eğitimi
40 dakika önce
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri servis taşımacılığı hizmeti veren sürücülere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:40 Kaynak: AA
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri servis taşımacılığı hizmeti veren sürücülere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.
Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde sürücülere gerekli kurallar konusunda bilgilendirme yapıldı.
Programda Çarşamba Trafik Büro Amiri Komiser Samet Aydın ile Trafik Eğitimcisi Polis Memuru Gökhan Aybak öğrenci servislerinde aranan şartlar, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.
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