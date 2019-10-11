Çarşamba'da servis sürücülerine trafik eğitimi

Programda Çarşamba Trafik Büro Amiri Komiser Samet Aydın ile Trafik Eğitimcisi Polis Memuru Gökhan Aybak öğrenci servislerinde aranan şartlar, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

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