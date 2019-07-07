Çarşamba'da silahla yaralama

Çarşamba ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Çarşamba ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yamanlı Mahallesi'nde M.H, vefat eden eşi için mevlit okuttu. Mevlidin ardından M.H. konuklardan biri tarafından silahla yaralandı.

Elinden yaralanan M.H, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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