Çarşamba'da silahla yaralama
41 dakika önce
Çarşamba ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.
Çarşamba ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:06 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Yamanlı Mahallesi'nde M.H, vefat eden eşi için mevlit okuttu. Mevlidin ardından M.H. konuklardan biri tarafından silahla yaralandı.
Elinden yaralanan M.H, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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