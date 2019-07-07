Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da silahla yaralama
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Çarşamba'da silahla yaralama

41 dakika önce

Çarşamba ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

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Çarşamba ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yamanlı Mahallesi'nde M.H, vefat eden eşi için mevlit okuttu. Mevlidin ardından M.H. konuklardan biri tarafından silahla yaralandı.
Elinden yaralanan M.H, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:06 Kaynak: AA
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