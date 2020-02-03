Çarşamba'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Çarşamba'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

6 saat önce

Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Çarşamba'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı, System.String[]

Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Orta Mahalle Hüsnübey Caddesi'nde T.B. (25) ile Y.A. (44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.A, T.B.'yi tüfekle ateş ederek yaraladı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gözaltına alınan Y.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Orta Mahalle, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:20 Kaynak: AA
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