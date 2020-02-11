Çarşamba'da simit ve ekmek fırınları denetlendi - Son Dakika
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Çarşamba'da simit ve ekmek fırınları denetlendi

6 saat önce

Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren ekmek ve simit fırınlarında genel denetim yaptı.

Çarşamba'da simit ve ekmek fırınları denetlendi, System.String[]

Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren ekmek ve simit fırınlarında genel denetim yaptı.


Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak ve gıda üzerine üretim-satış yapan iş yerlerinin hijyen kuralları başta olmak üzere uyması gereken kurallara uygunluğunu sağlamak adına denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak şehrin muhtelif yerlerinde faaliyet gösteren ekmek fırını ve unlu mamul üreten iş yeri ile simit fırınları denetimden geçti.


Çarşamba Belediyesi, ekmek ve simit imalatı yapan iş yerlerine yönelik denetleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelinde çok sayıda ekmek ve simit üretimi yapan fırın denetlendi. Denetimlerde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, çalışanların kılık kıyafetleri, fırınların temizliği ve hijyeni, ham maddelerin saklanma şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ürünlerin gramajları incelendi. Hijyen kurallarına uymayanlar ve gramaj eksiği olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Zabıta ekiplerimiz denetim ve kontrollerini düzenli bir şekilde uyguluyor. Halkın sağlığını korumak ve gıda üzerine üretim-satış yapan işyerlerinin hijyen kuralları başta olmak üzere, uyması gereken kurallara uygunluğunu sağlamak adına ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor" dedi. - SAMSUN

Zabıta Müdürlüğü, Çarşamba, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:06 Kaynak: İHA
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