Çarşamba'da sokaklar bomboş kaldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'nda korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının alınmasının açıklanmasının ardından Samsun'un Çarşamba ilçesinde sokaklar bomboş kaldı.



İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Samsun'un Çarşamba ilçesinde vatandaşlar, yasak başlamadan önce marketlere ve fırınlara adeta akın etti.



Saat 00.00 itibarıyla geçerli olacağı açıklanan sokağa çıkma yasağı öncesinde ilçedeki vatandaşlar, ekmek fırınlarına akın etti. Fırınlarda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin alışveriş için izdiham oluşturan vatandaşlar, ilçe genelindeki hemen hemen tüm fırınlarda ekmek bırakmadı.



Saat 22.30 itibariyle Çarşamba halkına sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hususunda anons yapılırken, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, sokak üzerinde bulunan vatandaşları uyararak 00.00 itibariyle sokakta bulunanlara işlem uygulanacağını hatırlattı.



Vatandaşlar, iki günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle marketlere de akın ederek yasağa dakikalar kala alışveriş için telaş yaptı. Marketlerin 00.00'a kadar açık kaldığı ilçede, market esnafları beklentinin üstünde bir yoğunluğun olduğunu söylediler. İlçe merkezinde ise bir pazar esnafı sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyar duymaz, şehir merkezinde park ettiği kamyonetin üzerinde sebze-meyve satması dikkat çekti.



Yasağın başlaması ile birlikte Çarşamba ilçe merkezi adeta sessizliğe gömülürken, sokak üzerinde yalnızca emniyet güçlerinin olduğu gözlemlendi. - SAMSUN