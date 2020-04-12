Çarşamba'da sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Çarşamba ilçesinde, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile yollar boş kaldı.

Samsun Trabzon kara yolu üzerindeki ilçede trafik durdu, işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Çarşambalılar sokağa çıkma yasağına uyarken, emniyet güçleri ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İlçede sadece fırınlar, nöbetçi eczane ve iki akaryakıt istasyonu açık.