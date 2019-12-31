Çarşamba'da

Çarşamba Belediyesinin düzenlediği "Spora Teşvik Ödül Gecesi" gerçekleştirildi.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın tekrar faaliyete geçmesi gibi güzel bir gelişmenin ardından Çarşamba OSB ve Çarşamba Belediyesi'nin projesi olan Tekstilkent'in faaliyete başlayacağını anlattı.

Bu yılın Çarşamba için çok güzel geçtiğine işaret eden Yıldırım, "Spora gönül vermiş herkesi burada görmek bizlere gurur veriyor. Çarşamba Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Halit Doğan, bugüne kadar spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını, bundan sonraki süreçte de desteklerinin süreceğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise Çarşamba'nın bir spor şehri olduğunu gördüğünü dile getirerek, "Kano konusunda başkanımızın emeği çok. Öyle zannediyorum ki ilerleyen günlerde kanonun merkezi Çarşamba olacak. Milletvekilimiz Sayın Fuat Köktaş ve Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'ın bu konudaki çalışmalarını görüyorum. İnşallah Çarşamba Belediyesi, spor için öncü olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sporda dereceye girmiş sporculara ve antrenörlerine plaket verilen programa Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Ayhan Aydın, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, MHP İlçe Başkanı Kemal Düzgün ile davetliler katıldı.