Çarşamba'da stand-up gösterisi sunulacak - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi, TÜGVA Çarşamba iş birliğiyle Recep Demirkaynak'ın stand-up gösterisi vatandaşlarla buluşturulacak.

Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde 13 Ocak Perşembe günü saat 13.30'da ücretsiz olarak gerçekleşecek programa tüm vatandaşlar katılabilecek.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede bu tarz organizasyonları artırmaya, kültür ve sanat alanında çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "İlçemizde sosyal ve kültürel anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda birçok organizasyon gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde 'Aşkın Aldı Benden Beni' adlı tiyatro oyunuyla hemşehrilerimizle buluşmuştuk. 13 Ocak günü de Recep Demirkaynak'ın stand-up gösterisiyle hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.