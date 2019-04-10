Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da Tarım ve Orman Müdürü Akman'dan Serada İnceleme

Çarşamba'da Tarım ve Orman Müdürü Akman'dan Serada İnceleme

1 saat önce

Çarşamba'da Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, ilçede seralarda incelemelerde bulundu.

Çarşamba'da Tarım ve Orman Müdürü Akman'dan Serada İnceleme, System.String[]
Çarşamba'da Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, ilçede seralarda incelemelerde bulundu.

Damlataş Mahallesi'nde üretici Fikret Öztürk'ün seralarını gezen Akman, üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çarşamba'nın verimli topraklara sahip büyük bir ova olduğuna işaret eden Akman, " Türkiye'deki gıda talebinin büyük bir çoğunluğunu karşılayabilme özelliğine sahip olmakla birlikte özellikle domates, hıyar, biber gibi yazlık sebze üretiminde gerek örtü altı gerekse açıkta olsun üretim faaliyetleri artık başladı. Bu anlamda üreticilerimiz seralarını dizayn ediyor ve temizliyor. Bizler de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak elimizden geldiğince problemleri, sıkıntıları varsa özellikle hastalık ve zararlılarda yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Üriticiye, ruhsatlı ilaçları kullanmaları ve kullandıkları ilaçları dozunda kullanmaları konusunda uyarılarda bulunduklarına işaret eden Akman, "Üreticilerimiz konuyla alakalı olarak artık bilinçlendiler ve ilaçlarını reçeteyle alma konusunda daha hassas davranıyorlar. İnşallah bu seneki verimimiz bereketli olur ve fiyatlar da üreticimizin yüzünü güldürür. Kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:30 Kaynak: AA
Fikret Öztürk, Osman Akman, Güncel
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