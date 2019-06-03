Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da "Tasavvuf müziği konseri"
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Çarşamba'da "Tasavvuf müziği konseri"

1 saat önce

Çarşamba Belediyesinin organizasyonunda Mehmet Kemiksiz tarafından "Tasavvuf Müziği Konseri" düzenlendi.

Çarşamba'da
Çarşamba Belediyesinin organizasyonunda Mehmet Kemiksiz tarafından "Tasavvuf Müziği Konseri" düzenlendi.
Belediye Başkanı Halit Doğan, Abdullahpaşa Meydanı'ndaki konser öncesi yaptığı konuşmada, Çarşamba'nın evladı Mehmet Kemiksiz ve ekibine "hoş geldiniz" dileklerini iletti.
Kemiksiz de içinden çıkıp büyüdüğü Çarşambalıları sevgi ve saygıyla selamlayarak, "Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin çeşitli illerine ekibimizle birlikte gittik. Sayın Başkanımızın 'Kapanışı Çarşamba'da yapalım' davetiyle sizlerle bir araya geldik." dedi.
Konuşmaların ardından tasavvuf müziği konseri gerçekleştirildi.
Konserin ardından Doğan tarafından Kemiksiz'e çeşitli hediyeler verildi.
Konsere İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Müftüsü Osman Karagöz ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Halit Doğan, Güncel
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