Çarşamba'da Trafik Haftası - Son Dakika

Çarşamba'da Trafik Haftası

06.05.2021 16:46
Çarşamba'da Trafik Haftası, System.String[]

"1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası" münasebetiyle Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

"1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası" münasebetiyle Çarşamba ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Çarşamba ilçesinde de 1-7 Mayıs Trafik Haftası kutlanması münasebetiyle, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen ve Çarşamba Trafik Denetleme Büro Amiri Samet Aydın, ilçede gerçekleştirilecek olan etkinliklerden bahsederken emniyet kemeri kullanımı konusunda da uyarılarda bulundular.

"Denetimleri sıklaştıracağız"

1-7 Mayıs Trafik Haftası olması nedeniyle açıklamalarda bulunan İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, "1-7 Mayıs arası ülkemizde Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da aynı şekilde Karayolları Trafik Haftası ile alakalı trafik birimlerimiz tarafından, pandemi kuralları çerçevesinde çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilecek. Çeşitli mottolarımız var. Bunları özellikle görünür yerlere, Çarşamba ilçemizde, köprülerimize, billboardlarımıza asacağız. Aynı zamanda İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile görüşmelerimizi yaptık. Öğrencilerimize EBA üzerinden trafik ile alakalı eğitimler vereceğiz. Müftülük ile görüşmelerimizi de yaptık. Hutbede ya da vaaz da trafik ile alakalı vatandaşlarımız uyarılacak. Akabinde trafik kazalarında yakınını kaybetmiş olan ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Bu dönemde özellikle emniyet kemeri kullanımı ile alakalı denetimleri sıklaştıracağız" dedi.

"Kurallara uyulmadığı zaman sonuçları ağır oluyor"

En büyük kaybın yetişmiş bir insanın trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmesi olduğunu vurgulayan Çarşamba Trafik Denetleme Büro Amiri Samet Aydın, "Ekiplerimizle birlikte bir yandan sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerine devam ederken bir yandan da sürücülerin emniyet kemeri kullanması konusunda uyarıyoruz. Bilindiği gibi her yıl mayıs ayının ilk pazar günü Trafik Haftası başlangıcıdır. Bu yıl da anneler günü ve Trafik Haftası denk geldi, ikisini birlikte kutluyoruz. Trafik Daire Başkanlığımızın bize göndermiş olduğu yazılara istinaden, şehrin çeşitli yerlerine anneler günü ve emniyet kemeri mottosunu birleştirerek çalışma yaptık. Her zaman söylüyoruz, trafik kurallarını hatırlatmaya çalışıyoruz. Kuralların çok basit olduğunu söylüyoruz. Ancak bu kurallara uyulmadığı zaman sonuçları ağır oluyor. Bu şekilde basit cümlelerle ifade edemiyoruz. En kötüsünden en iyisine sıralama yapacak olursak, maalesef yaşam kaybı oluyor. En iyi ihtimal olarak ise binlerce liralık maddi hasarlar oluyor. En büyük kayıplardan birisi ise bence yetişmiş insan kaybıdır. Yıllarca eğitim alan, belirli bir işte çalışan bir anne, bir baba veya bir gencin trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetmesi gerçekten ülke için büyük bir kayıptır. Biz sürekli trafik kurallarını vatandaşın hafızasında tazeleyerek, kazaların sayılarını azaltmak için yüksek çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Trafik kurallarını sürekli hafızamızda tutalım"

1-7 Mayıs Trafik Haftası olması münasebetiyle ilçede gerçekleştirilecek olan etkinliklerden bahsederken vatandaşlara uyarılarda bulunan Samet Aydın, "Trafik Haftası olması münasebetiyle bir hazırlık içerisindeyiz. Şehrin üst geçitlerine, çeşitli reklam panolarına özellikle emniyet kemeri kullanımı hatırlatacak afişler astık. Aynı zamanda EBA ve Zoom üzerinden yaklaşık 100 öğrencimize saat 15.00 itibariyle online eğitimimiz olacak. İlkokul öğrencilerimizin bize atmış olduğu trafik kuralları ile alakalı videoları yayınlayacağız. Hafta boyunca bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Trafik kurallarını sürekli hafızamızda tutalım. Bu kazaları hep birlikte en aza indirgeme çabası içerisinde bulunalım" diyerek sözlerini noktaladı. - SAMSUN

Çarşamba'da Trafik Haftası
Çarşamba'da Trafik Haftası

Trafik Haftası, Çarşamba, Hisarcık, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarşamba'da Trafik Haftası - Son Dakika


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