Çarşamba'da trafik kazası: 1 ölü
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin çarptığı yaya öldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:26 Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin çarptığı yaya öldü.
Alınan bilgilere göre, Samsun- Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde Burhan B. idaresindeki 52 AAK 361 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Temel Şahin'e çarptı.
Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.
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