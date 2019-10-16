Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Çarşamba'da trafik kazası: 1 ölü

Çarşamba'da trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin çarptığı yaya öldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin çarptığı yaya öldü.

Alınan bilgilere göre, Samsun- Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde Burhan B. idaresindeki 52 AAK 361 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Temel Şahin'e çarptı.

Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarşamba'da trafik kazası: 1 ölü

Çarşamba, Samsun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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