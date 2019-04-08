Çarşamba'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Çarşamba'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çarşamba'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Enes P. idaresindeki 55 FC 921 plakalı otomobil, Çarşamba - Ayvacık kara yolu Sefalı mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA
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