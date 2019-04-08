Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çarşamba'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Çarşamba'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çarşamba'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Çarşamba'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes P. idaresindeki 55 FC 921 plakalı otomobil, Çarşamba - Ayvacık kara yolu Sefalı mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:01 Kaynak: AA

Ayvacık, Güncel
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