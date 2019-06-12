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Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çarşamba'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çarşamba- Ayvacık karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık istikametine seyir halinde olan Recep Y. (35) yönetimindeki 34 RR 0305 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Turan Ç.'ye(34) çarptı. Çarpma sonucu yaya Turan Ç. başına aldığı darbeyle yere yığıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:27 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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