Çarşamba'da trafik kazası: 2 yaralı
1 saat önce
Çarşamba ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:32 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde otomobilin kırmızı ışıkta kamyonete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Oktay Meral idaresindeki 28 EH 261 plakalı otomobil, Kavakdibi mevkisinde, kırmızı ışıkta bekleyen S.S. yönetimindeki 55 RG 711 plakalı kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı.
Kazada, sürücüsü Oktay Meral ile yanındaki Rabia Meral yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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