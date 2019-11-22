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Çarşamba'da trafik kazası: 2 Yaralı

6 saat önce

Çarşamba-Ayvacık karayolunda bir otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çarşamba'da trafik kazası: 2 Yaralı, System.String[]

Çarşamba- Ayvacık karayolunda bir otomobilin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba-Ayvacık karayolunda Ayvacık istikametine seyir halinde olan Abbas Kıcık (23) idaresindeki 55 ACF 535 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ayvacık ilçesi Yenice Mahallesi'nde yol kenarında bulunan tarlaya takla atarak uçtu. Otomobil fındık ağacına takılarak dururken, fındık ağacı otomobilin uçuruma yuvarlanmasını engelledi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü Abbas Kıcık ile otomobilde bulunan eşi Adish Kıcık (21) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarşamba, Ayvacık, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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