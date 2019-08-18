Çarşamba'da trafik kazası: 3 yaralı
12 dakika önce
Çarşamba ilçesinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:30 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dörtyol
mevkisinde Sercan Şahman idaresindeki 34 KN 7746 plakalı otomobil ile Bilal Yıldız'ın kullandığı 08 AAF 859 plakalı otobüs çarpıştı.
Kazada, Şahman ile otomobilde bulunan Selim
ve Oğuzhan Şahman yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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