Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da trafik kazası: 3 yaralı
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Çarşamba'da trafik kazası: 3 yaralı

12 dakika önce

Çarşamba ilçesinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çarşamba'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Çarşamba ilçesinde trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dörtyol mevkisinde Sercan Şahman idaresindeki 34 KN 7746 plakalı otomobil ile Bilal Yıldız'ın kullandığı 08 AAF 859 plakalı otobüs çarpıştı.
Kazada, Şahman ile otomobilde bulunan Selim ve Oğuzhan Şahman yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dörtyol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 05:30 Kaynak: AA
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