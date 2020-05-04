Çarşamba'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Çarşamba ilçesi Otogar ışıklarında üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ordu'dan Samsun yönüne giden Umut Gün idaresindeki 55 ACH 284 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Ordu yönüne giden Gökhan Kırca idaresindeki 61 DT 953 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 61 DT 953 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Celalettin Karasslan idaresindeki 55 HH 096 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan 55 ACH 284 plakalı otomobilin sürücüsü Umut Gün, 112 Acil ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.