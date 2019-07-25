Çarşamba'da ücretsiz otobüs turu
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından üstü açık otobüsle Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'na ücretsiz turların başladığı belirtildi.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:52 Kaynak: İHA
'un Çarşamba ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından üstü açık otobüsle Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'na ücretsiz turların başladığı belirtildi.
İlçede bulunan Delta Park AVM'den her gün 10.00 - 12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 ve 20.00 saatlerinde Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'na hareket edeceği açıklanan otobüsün, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'ndan ise 11.00 - 13.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 saatlerinde Delta Park AVM'ye hareket edeceği kaydedildi.
İlçede bulunan Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nın güzelliklerine erişiminde vatandaşlara kolaylık sağlanması amacıyla bu uygulamanın başlatıldığını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
, "Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan otobüs turumuzun Çarşambalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diler, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir
'e teşekkür ederim" dedi. - SAMSUN
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