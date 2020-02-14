Çarşamba'da üreticilere

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında fındık üreticilerine organik gübre verildi.

Vali Osman Kaymak, Çarşamba Şeker Fabrikası toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, 2019 yılında devletin Samsun'da çiftçilere 218 milyon lira destek verdiğini söyledi.

Samsun'un önemli bir tarım kenti olduğuna işaret eden Kaymak, "Çarşamba, Bafra, Vezirköprü ovaları, fındığımız, çeltiğimiz ve sebzelerimizle Türkiye'nin Çukurova'dan sonra en önemli ovalarından biriyiz. Türkiye, önemli bir üretim alanına dönüştü ancak Samsun'un ihraç ettiği bir tarım ürünü yok. Tarlada ürettiğimizi satıyoruz. Organik üretim ve yaşam, artık dünyada büyük önem kazanıyor. Bizim de organik ürünler üreterek dünya pazarına açılmamız ve tarımsal ürünleri ihraç etmemiz gerekiyor." ifadelerini konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da Türkiye'de toplam fındık üretiminin yüzde 15,8'inin Samsun'dan karşılandığını anlatarak, "Bu üretim içinde yaklaşık 37 bin 500 dekar alanda 6 bin 500 ton organik fındık üretimi yapılmaktadır. Bu projenin amacı, çevreye karşı daha duyarlı davranmak ve üreticilerimizi organik üretim konusunda bilinçlendirmektir." dedi.

Sağlam, Çarşamba ve Terme ilçelerindeki çiftçilere 372 katı, 900 de sıvı gübre dağıtımı gerçekleştirileceğini belirtti.

Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım ise tarımın Samsun, Türkiye ve dünya için önemli bir konu olduğunu vurgulayarak, "Üretimin bilinçli yapılması, doğal olması beslenme açısından çok önemlidir. Özellikle doğal yöntemlerle fındık üretiminin yapılması, kalitesini artırmakta ve markalaşmada öne çıkarmaktadır." diye konuştu.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Yusuf Mengi de idaresi olarak 2014-2018 yıllarını kapsayan dönemde 9 ilin kapsayıcı eylem planını yaptıklarını dile getirerek, "2020 yılı itibarıyla da 2021-2023 yılının çalışmalarına hızlıca başladık. Geçmiş dönemden aldığımız tecrübelerle yeni dönemi daha iyi planlayacağız. 2014-2018 döneminde Samsun'a tahsis ettiğimiz kaynak 2 milyar 700 milyon liradır. Bu kaynak yeni dönemde artarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından üreticilere organik gübrelerin dağıtımı, protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Törene Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır ile muhtarlar ve üreticiler katıldı.