Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 392 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 392 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Asayiş Büro Amirliği ve Dikbıyık Jandarma ekiplerinin ortaklaşa yapmış oldukları istihbari çalışmalar sonucunda Çınarlık Mahallesi'nde G.G (35) isimli şahsın evinde yapılan aramada plastik bidon içerisinde 392 gram esrar maddesi ve 1 adet Hassas terazi elde edildi.


Şüpheli şahıs G.G. Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürülerek gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:09 Kaynak: İHA
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