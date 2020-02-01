Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince 38 ABE 156 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobilde bulunan T.G. (38) ile İ.Ç. (34) üzerinde ve otomobilde yapılan aramada 2 adet tabanca, 3 kilo kubar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken İ.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı
Tahliye edilenler için 14 günlük karantina süreci başladı Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: Yolcularımızda hastalık belirtisi yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 00:27:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]