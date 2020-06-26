Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 188 kök kenevir ve 335 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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