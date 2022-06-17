Çarşamba'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çarşamba'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

17.06.2022 17:58
Çarşamba'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Çarşamba'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Çarşamba'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'taki evinde yalnız yaşayan İsmet Türkkaya'dan iki gündür haber alamayan yakınları, eve gitti.

Yakınlarının Türkkaya'yı yerde hareketsiz yatarken bulmaları üzerine haber verilen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkkaya'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda bir kişi evinde ölü bulundu Kuşadası'nda bir kişi evinde ölü bulundu Kadın doktor evinde ölü bulundu Kadın doktor evinde ölü bulundu Yabancı uyruklu hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu, yol kenarındaki otobüste ölü bulundu! Yabancı uyruklu hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlu, yol kenarındaki otobüste ölü bulundu!
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:50 Polise yumruk atan Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında 3 ayrı suçlama yer aldı
17:44 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Volkan'ın eşi Zeynep Demirel'den gündem olacak poz! "Senin yaptığını az kadın yapabilir"
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
17:26 Putin'den "gıda krizi" açıklaması: Fiyatlar çok daha güçlü artacak, bunun sorumlusu ABD ve Avrupa
17:22 Emirgan Korusu'nda 130 ağacın izinsiz kesildiği ihbarı sonrası İBB'den açıklama geldi
17:21 Ünlü modelden gündem olacak Pique açıklaması: Kalçalarımın gerçek olup olmadığını sordu
17:08 Fenerbahçe Beko'da beklenen oldu! Koç Djordjevic ile yollar ayrıldı
16:41 Meral Akşener'in önünü kesen çocuklar ağlayarak: Ekonomik koşullar nedeniyle test kitabı alamadım
16:16 Sadio Mane'den tartışılacak açıklama: Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 18:13:40. #1.12#
SON DAKİKA: Çarşamba'da yalnız yaşayan 73 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement