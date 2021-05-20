Çarşamba'da yangın: 1 ölü - Son Dakika

Samsun'da fındık bahçesinin yanında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın sonucu 76 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağcagüney Mahallesi Bezirgan mevkisinde ikamet M.M. (76) yaşındaki şahıs, fındık bahçesinin yanında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın sonucu yanarak hayatını kaybetti.
Yanarak hayatını kaybeden şahsın cesedi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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