Çarşamba'da yangın - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.



Olay, Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasanlı Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında henüz nedeni belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Vatandaşların çıkan yangını bildirmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtifaiye ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Dakikalar içerisinde yangını kontrol altına alan ekipler, bir süre sonra yangını tamamen söndürdü.



Çıkan yangın sonucu can kaybı yaşanmazken, bina çatısında maddi hasar meydana geldi.



Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN