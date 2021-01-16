Çarşamba'da yaşlı adal evinde ölü bulundu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Cayvar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Mıstan Karaca'dan bir süredir haber alamayan yakınları, eve gitti.

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