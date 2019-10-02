Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da "yaya geçidi nöbeti" etkinliği
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Çarşamba'da "yaya geçidi nöbeti" etkinliği

8 dakika önce

"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Çarşamba ilçesinde uygulama gerçekleştirildi.

Çarşamba'da

"Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Çarşamba ilçesinde uygulama gerçekleştirildi.

Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen uygulamaya Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Ayhan Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala ile Çarşamba Kocatepe İlkokulu ve Çarşamba Hacı Yılmaz Yılmaz Ortaokulu öğrencileri katıldı.

Uygulamada Yıldırım, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından broşür dağıtılarak sürücülerden yaya geçitlerinde daha duyarlı davranmaları ve önceliği yayalara vermeleri istendi.

Yıldırım, trafikte yayaların önceliği bulunduğunu, bu konuda farkındalık oluşturmak için uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnşallah sürücülerimiz trafikte yayaların önceliğine hassasiyet gösterecektir." dedi.

Begen ise ülke genelinde yaya geçitlerinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla uygulama gerçekleştirildiğini anlatarak, "Trafikte yaya önceliği bilincini sürücülerimize ve yayalarımıza aşılamak adına bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu bilincin oturmasını Çarşamba'mızda gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Halit Doğan, Jandarma, Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:03 Kaynak: AA
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