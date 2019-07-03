Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da yaz spor okulları açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Çarşamba'da yaz spor okulları açıldı

52 dakika önce

Çarşamba ilçesinde yaz spor okulları, düzenlenen açılış programıyla başladı.

Çarşamba'da yaz spor okulları açıldı, System.String[]
Çarşamba ilçesinde yaz spor okulları, düzenlenen açılış programıyla başladı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çarşamba Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yaz spor okullarının açılışı, Adapark Suni Çim Saha'da yapıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, burada yaptığı konuşmada, çocukları ve gençleri spora yönlendirmek istediklerini vurguladı.
Spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak amacıyla bu yıl futbol, basketbol, voleybol, atletizm, jimnastik, güreş, boks, kick boks, wushu, tekvando, ragbi, kano, beyzbol ve softbol olmak üzere 14 branşta faaliyet gösterileceğini anlatan Aydın, "Spor kurslarında çocuk ve gençlerimizin fiziksel, sosyal gelişimi ve başarılı birer sporcu olmasını amaçlıyoruz. İlçemizde bu yıl kurslarda 2 bin sporcuya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.
Programa Çarşamba Belediye Başkan Vekili Ümit Kavraz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşambaspor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp antrenörleri, sporcular ve veliler katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:22 Kaynak: AA
spor okulları, çarşamba, aydın, , Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor Son Dakika! Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Küçük İskender'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Annesini döven babasını öldüren Dilara'nın cezası belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 10:14:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da yaz spor okulları açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]