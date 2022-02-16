Çarşamba'da yemek artıkları sokak hayvanlarına mama oluyor - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi ile Çarşamba Devlet Hastanesi iş birliğiyle yemek artıklarından yapılan mamalar, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

İlçede yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Çarşamba Devlet Hastanesindeki yemek artıkları toplanarak, Çarşamba Belediyesi ekiplerince ilçenin çeşitli yerlerindeki mama kaplarına konuluyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede yaşayan her canlıya bakımından beslenmesine kadar destek olduklarını söyledi.

İlçenin çeşitli yerlerine yerleştirilen mama evleri ile düzenli olarak can dostlarının mama ve su ihtiyacını karşıladıklarını belirten Doğan, "Belediyemiz veteriner hekimleri tedavilerini yapıyor. Çarşamba Devlet Hastanemizden toplanan artık yemekleri de can dostlarımıza ulaştırıyoruz. Başhekimimiz Uzm. Dr. Uğur Sezgin ile güzel bir proje yürütüyoruz. Geri dönüşüm, sıfır atık mahiyetinde önemli bir proje." dedi.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Sezgin ise proje sayesinde hastanenin artık yemeklerin çöpe dökülmek yerine sokak hayvanlarına mama olduğunu vurgulayarak, desteğinden dolayı Belediye Başkanı Doğan'a teşekkür etti.