Çarşamba'da Yeşilırmak Şenlikleri düzenlenecek - Son Dakika
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Çarşamba'da Yeşilırmak Şenlikleri düzenlenecek

06.07.2022 16:25
Çarşamba'da Yeşilırmak Şenlikleri düzenlenecek

Çarşamba Belediyesi, Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri'ni düzenleyecek.

Çarşamba Belediyesi, Geleneksel Yeşilırmak Şenlikleri'ni düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenlik kapsamında Ekin Uzunlar, Irmak Arıcı ve İsmail Altunsaray konser verecek. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen 250 kişilik ekip, 3 gün boyunca birçok yörenin halk oyunu gösterisini sunacak.

Şenliklerde ayrıca off-road, rahvan at yarışları da gerçekleştirilecek. 17 Temmuz Pazar günü off-road yarışlarıyla başlaya şenlikler kapsamında 24 Temmuz'da rahvan at Yarışları olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, şenlikte hemşehrilerini birbirinden güzel etkinlikler ve konserler beklediği belirterek, "Kültür sanat alanında Çarşamba'mızın adını duyurmaya devam ediyoruz. İnşallah çok güzel bir program ile hemşehrilerimizle buluşacağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

İsmail Altunsaray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba'da Yeşilırmak Şenlikleri düzenlenecek - Son Dakika

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