Çarşamba'da "Yetenek Sirki" gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Çarşamba Belediyesince yarıyıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak organize edilen "Yetenek Sirki" gösterisi gerçekleştirildi.

Ücretsiz düzenlenen ve iki seans şeklinde düzenlenen programa yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Çocukların eğlenceye doyduğu program, renkli anlara sahne oldu.

Çarşamba Belediyesince de katılımını kolaylaştırmak adına, ilçenin belirli noktalarından sirk gösterisinin yapılacağı alana otobüs kaldırıldı.

Belediye Başkanı Halit Doğan, çocukların eğlenmesiyle kendilerinin de mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatili için çocuklarımıza böyle bir hediye düşündük. Aileleri de sağ olsunlar, programımıza katılım yoğun oldu. Ailecek eğlenebilecekleri bir sirk gösterisi ile hemşehrilerimizle buluştuk. Hem büyükler hem küçükler doyasıya eğlendi. Biz gücünü, sevgiden, mutluluktan, gülen gözlerden alan bir belediyeyiz. Bu tarz kültür sanat organizasyonlarımızla da büyükler, günlük hayatın stresinden bir nebze uzaklaşıyor, geleceğimizin mimarı gençlerimiz, çocuklarımız eğlenme fırsatı buluyor. Rabb'im çocuklarımızın yüzlerinden gülücükleri eksik etmesin. İnşallah daha birçok organizasyonla daha çocuklarımız, gençlerimiz, hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz."