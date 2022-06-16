Yarışmada ön elemeyi geçen 10 yarışmacı jüri önünde yarışacak, dereceyle girenlere çeşitli hediyeler verilecek. Yarışmacılar, annesi, kayınvalidesi, halası ya da elinin lezzetine güvendiği bir büyüğü ile ekip halinde yarışacak.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Yöresel Yemek Yarışması düzenlenecek - Son Dakika

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