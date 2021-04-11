Çarşamba'da yüksek kesimlerde kar yağışı üreticileri endişelendirdi - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, yüksek kesimlerdeki mahallelerde etkili olan kar yağışının ardından muhtarlarla birlikte fındık bahçelerinde incelemede bulundu.

Yeşildere, Eğridere, Kabaceviz, Güldere, Bezirgan, Karakaya, Konukluk, Gülören, Aşağı Musalla, Selimiye, Deyincek ve Koldere mahallelerindeki fındık bahçelerinde inceleme yapan Aydemir, zirai don yaşanmamasını diledi.

"Yüksek kesimlerde kar yağışı olduğundan haberdardır, ancak bu kadar kar yağışı olduğunu tahmin etmiyorduk." diyen Aydemir, şunları dile getirdi:

"Konu ile alakalı olarak muhtarlarımızla görüşme sağladıktan sonra fındık bahçelerimizde incelemelerde bulunmaya geldik. Eğer don olayı olursa fındıklarımızda büyük zarar olur. Daha önceki soğuklarda TARSİM tarafından yapılan incelemelerde yüzde 60-70 oranında ürün kaybı olduğu belirtilmişti. Daha önce 2014 yılı Mart ayında böyle bir kar yağmıştı ve soğuk olmuştu, şu anda da o zamankine benzer hava şartları var. İnşallah çiftçimiz daha büyük zarara uğramaz. Çiftçimiz zaten pandemiden dolayı biraz sıkıntı içindeydi. İnşallah bu soğuk hava şartları çiftçimizi daha büyük zarara uğratmaz, don olayı olmaz ve çiftçimizin ürünü tamamen yanmaz."