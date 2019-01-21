Son Dakika Haberleri: Çarşamba'da Yükümlüler Okul Tadilatı Gerçekleştiriyor

Çarşamba'da Yükümlüler Okul Tadilatı Gerçekleştiriyor

14 dakika önce

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Şehit Ferhan Hasovalı İlkokulu'nun tadilat ve bakım işleri, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor.

Çarşamba'da Yükümlüler Okul Tadilatı Gerçekleştiriyor, System.String[]
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Şehit Ferhan Hasovalı İlkokulu'nun tadilat ve bakım işleri, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor.

Kaymakam Şükrü Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler tarafından çalışma yapılan Şehit Ferhan Hasovalı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Yıldırım ve Bülbül, çalışma yapan yükümlülere kolaylıklar dileyerek, onlara tatlı ikram etti.

Başsavcı Bülbül, yaptığı açıklamada, yükümlülerin yarıyıl tatilinin sonuna kadar okulun tadilat, boya ve genel temizlik işlerini gerçekleştireceğini belirterek, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün çalışmaları ile hükümlüler daha sonrasında suça karışmamak adına daha tedbirli davranıyorlar. Denetimli serbestlik gördükten sonra ya da cezaevinden çıktıktan sonra hayata adapte olan girişimcilik belgesi alan, iş sahibi olan hükümlülerimiz var. Bunun daha da fazlalaşması en büyük temennimizdir." dedi.

Kaymakam Yıldırım ise projenin, hükümlülerin hayata adaptasyonunun sağlanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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