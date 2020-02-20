Çarşamba'da yükümlülere sertifikaları verildi - Son Dakika
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Çarşamba'da yükümlülere sertifikaları verildi

6 saat önce

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Basınçlı Sulama Sistemleri Kursu" sertifika töreni yapıldı.

Çarşamba'da yükümlülere sertifikaları verildi, System.String[]

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Basınçlı Sulama Sistemleri Kursu" sertifika töreni yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisleri tarafından verilen ve 15 gün süren kursa 16 yükümlü katıldı.

Kursta, yükümlülerin gerek küçük ve büyük ölçekli tarımsal işletmelerde, meyve ve sebze bahçelerinde, fidanlıklarda, park, bahçe, fabrika, otel, tatil köyleri gibi yerlerde gerekse kendi iş yerlerinde veya sahip oldukları bahçelerde çalışabilmelerine yönelik eğitim verildi.

Sertifika töreninde konuşan Başsavcı Gültekin Bülbül, Denetimli Serbestlik ve Koruma Kurulları çalışmaları kapsamında infaz hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi, yükümlülerin yeniden suç işlemelerinin en aza indirilmesi ve topluma kazandırılmalarının sağlanması amacıyla gerek kararlarının infazında gerek yükümlülerin meslek edinmeleri ve gerekse hayata hazırlanmalarında kamu kurum ve kuruluşları, diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gittiklerini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman da eğitimin daha sonraki aşamalarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen desteklerden yararlanabilecekleri, yükümlülerin varsa kendi bahçelerinde destek programlarından yararlanarak mesleki eğitimlerini hayata geçirebileceklerini belirtti.

İŞKUR Çarşamba Hizmet Merkezi Müdürü Rıfat Yıldız ise her yıl mayıs ve aralık ayında İŞKUR olarak hükümlülere yönelik hibe destek programları verdiklerini, belgeleri hükümlülerin kendi işlerini kurmaya yönelik proje başvurusunda bulunabileceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından sertifikalar dağıtıldı.

Çarşamba, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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