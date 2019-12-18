Çarşamba'daki lokantalarda "Yağ Tutucu Tank Projesi" uygulanacak - Son Dakika
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Çarşamba'daki lokantalarda "Yağ Tutucu Tank Projesi" uygulanacak

6 saat önce

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Çarşamba Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Lokantacılar Esnaf Odası arasında yapılan iş birliği sonucu lokanta ve restoranların kanalizasyon çıkışlarına yağ tutucu tank yerleştirilmesi için çalışma yürütülecek.

Çarşamba'daki lokantalarda

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Çarşamba Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Lokantacılar Esnaf Odası arasında yapılan iş birliği sonucu lokanta ve restoranların kanalizasyon çıkışlarına yağ tutucu tank yerleştirilmesi için çalışma yürütülecek.

SASKİ Çarşamba Şube Müdürü Hüseyin Çetinkaya, Çarşamba Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Gümüş'ün kendisini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, lokanta ve restoranların kanalizasyon çıkışlarından bırakılan atık ve yağlı suların kanalizasyon sisteminde katılaştığını, bunun da tıkanmalara neden olduğunu söyledi.

Bu nedenle Çarşamba Lokantacılar Esnaf Odası ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Çetinkaya, "Lokanta ve restoranlarımızın kanalizasyon çıkışlarına yağ tutucu tank yerleştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bu sayede kanalizasyonlarımıza akan atık ve yağlı su oranını önemli seviyede düşürerek kanalizasyonlarımızdaki tıkanmaların önüne geçmeyi planlıyoruz. Tanklarda toplanacak atık ve yağlı suyu da Çarşamba Belediyesi tarafından yapılacak atık tesisimizde toplamayı planlıyoruz." dedi.

Gümüş de bundan sonraki süreçte üyelerini bilgilendireceklerini anlatarak, "Gerekirse kendilerine konu ile alakalı seminer verilmesini sağlayacağız. Çarşamba'nın kanalizasyon sisteminin işlevselliğinin sağlanması için elimizden gelen her çalışmayı yapmaya hazırız." diye konuştu.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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