Çarşamba Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasında başkanlığa yeniden Çakır seçildi - Son Dakika

Çarşamba Demirciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasında başkanlığa yeniden Kerim Çakır getirildi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Kerim Çakır, tek aday olarak katıldı. Çakır, mevcut 274 üyeden genel kurula katılan 62'sinin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Ahmet Bayraktar, Murat Akbay, Uğur Güneş, Veysel Aslan, Resül Sekmen ve Mustafa Bozdemir'den oluştu.

Çakır, görevde olduğu sürece oda üyeleri adına yararlı olabilecek çalışmaların altına imza attıklarını belirterek, "Yönetim kurulu üyelerimizle her zaman üyelerimizin yanında olmaya gayret gösterdik. Bugünden sonra da aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Genel kurula Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, CHP Çarşamba İlçe Başkanı İlhan Yürükcü, Saadet Partisi İlçe Başkanı Zekai Adem Sapancı da katıldı.