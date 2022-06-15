Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete girdi

Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete sunuldu.

Çarşamba Devlet Hastanesinde hizmete alınan böbrek taşı kırma ünitesinin yanı sıra çocuk polikliniklerinde bulunan emzirme ve bebek bakım odası, emzirme destek birimi ve çocuk bekleme alanlarının açılışı gerçekleştirildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin, burada yaptığı konuşmada, hastalara modern sağlık hizmetlerini en iyi şekilde verebilmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Böbrek taşı kırma ünitesiyle böbrek taşı hastalığı olan hastaların cerrahi işleme gerek kalmadan tedavi edilebildiğini anlatan Sezgin, hastaların il merkezindeki sağlık kuruluşlarına gitmelerine gerek kalmadan hastanelerinde 20-30 dakikalık seanslarla tedavi edilebileceğini vurguladı.

Çocuk hastalıkları polikliniğinde de çocuklara özel bekleme alanı oluşturulduğunu belirten Sezgin, "Muayene sırası beklerken çocuklarımızın daha rahat ortamda bulunmaları, hastane korkularını bir nebze geçirmeleri için bu alanı oluşturduk. Çocuklarımız için boyama kitapları, hikaye kitapları ve renkli atlasları kitaplığımızda temin ettik. Anne dostu ve bebek dostu unvanlarına sahip hastanemizde emziren annelerimizin ve bebeklerinin sağlığı bizim için çok önemli. Bu bağlamda bu alanları daha rahat ve modern şekilde oluşturmaya çalıştık. Alanların oluşturulmasında desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve İlçe Sağlık Müdürü Özer Özen da katıldı.