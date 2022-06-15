Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete girdi

15.06.2022 09:07
Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete girdi

Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete sunuldu.

Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete sunuldu.

Çarşamba Devlet Hastanesinde hizmete alınan böbrek taşı kırma ünitesinin yanı sıra çocuk polikliniklerinde bulunan emzirme ve bebek bakım odası, emzirme destek birimi ve çocuk bekleme alanlarının açılışı gerçekleştirildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Sezgin, burada yaptığı konuşmada, hastalara modern sağlık hizmetlerini en iyi şekilde verebilmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Böbrek taşı kırma ünitesiyle böbrek taşı hastalığı olan hastaların cerrahi işleme gerek kalmadan tedavi edilebildiğini anlatan Sezgin, hastaların il merkezindeki sağlık kuruluşlarına gitmelerine gerek kalmadan hastanelerinde 20-30 dakikalık seanslarla tedavi edilebileceğini vurguladı.

Çocuk hastalıkları polikliniğinde de çocuklara özel bekleme alanı oluşturulduğunu belirten Sezgin, "Muayene sırası beklerken çocuklarımızın daha rahat ortamda bulunmaları, hastane korkularını bir nebze geçirmeleri için bu alanı oluşturduk. Çocuklarımız için boyama kitapları, hikaye kitapları ve renkli atlasları kitaplığımızda temin ettik. Anne dostu ve bebek dostu unvanlarına sahip hastanemizde emziren annelerimizin ve bebeklerinin sağlığı bizim için çok önemli. Bu bağlamda bu alanları daha rahat ve modern şekilde oluşturmaya çalıştık. Alanların oluşturulmasında desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve İlçe Sağlık Müdürü Özer Özen da katıldı.

YORUMLAR
500
Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti Kalp krizi geçiren muhtar hayatını kaybetti Uzman doktor isteyen muhtarlardan basın açıklaması Uzman doktor isteyen muhtarlardan basın açıklaması
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Halit Doğan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:06 NATO'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya açıklaması: Endişelerini ciddiye almak zorundayız, Türkiye ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya
08:53 14 Haziran'da Türkiye'de yayına giren Disney Plus'un lansmanında ünlülerden şıklık yarışı! Güzel oyuncuların kombinleri geceye damga vurdu
08:48 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın transferi resmen açıklandı
08:37 Sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemelerin 14 maddesi daha TBMM'den geçti! İşte teklifin o maddeler
08:30 "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatırım" diyen ambulans şoförü Bakan Koca ile bir araya geldi! Koca buluşmayı Twitter'dan duyurdu
08:18 Denizli'de haklarında kayıp ihbarı verilen 2 gencin tüfekle vurulmuş cansız bedeni su kuyusunda bulundu
08:10 Final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'da yarışmaya son veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu
00:48 Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü
00:26 Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti
00:25 Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yendi! Katar biletini alan son takım oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 09:14:45. #1.12#
SON DAKİKA: Çarşamba Devlet Hastanesinde böbrek taşı kırma ünitesi hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement