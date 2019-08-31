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Çarşamba Doğal Yaşam Parkı yükümlülerce temizlendi

4 saat önce

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"ne, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler de katıldı.

Çarşamba Doğal Yaşam Parkı yükümlülerce temizlendi, System.String[]

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde yürütülen "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi"ne, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler de katıldı.

Çarşamba Belediye Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen temizlik çalışmasına Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burak Özcoşar da katıldı.

Çarşamba Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen temizlik çalışmasında kamu hizmeti cezası bulunan 15 yükümlü yer aldı.

Doğan, ilçeye katkılardan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Özcoşar da yükümlülerce topluma faydalı etkinliklerin yapılmasının hem toplumsal vicdanın tesis edilmesi hem de kişilerin topluma borçlarını bir nebze de olsa ödeyebilmelerinin önemli bir yolu olduğunu vurgulayarak, bundan sonraki süreçte yapılan iş birliği protokolü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Belediyenin daha yoğun çalışma yapacaklarını kaydetti.

Adalet Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:46 Kaynak: AA
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