Çarşamba Eğitim-Bir-Sen'den

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın davetiyle ihtiyaç duyulan kan stokları kritik seviyeye düşen Türk Kızılay'a destek olmak için Eğitim-Bir-Sen Çarşamba İlçe Başkanı Hasan Demir başlattı.

Demir, yönetim kurulu üyeleri Salih Altay, Hasan Sevinç, Mehmet Karakaş, Sinan Işıtan Muammer Küçükkazdal, Kazım Calap ile üyeler, Zübeyde Hanım Meydan'ında Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulunuldu.

"İyilik kanımızda var" sloganıyla etkinliğe Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, Zabıta Müdürü, Fen İşleri Müdürü, Çarşambaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Uğur Çapkın ve yardımcısı Ceyhun Şahin, Çarşambalı esnaf ve gençler de katıldı.

Demir, "Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'nde anlamlı bir etkinlik düzenledik. Katılıp da kan bağışında bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Etkinliğe katılıp kan veren, kan vermek için gelip de yoğunluktan dolayı kan veremeyip geri dönen teşkilatımız mensubu bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum hepinizden Allah razı olsun. İyilik bizim kanımızda var." dedi.

Kampanya kapsamında 117 ünite kan bağışı toplandı.